Prof aggredito da 11enne sul casco del ragazzo le scritte sulle stragi Usa
Un professore è stato aggredito da un ragazzino di 11 anni. Sul casco del giovane sono state trovate scritte che fanno riferimento a stragi negli Stati Uniti. Oltre al gesto, sul casco è stato trovato anche un messaggio scritto su TikTok che avvertiva: “Non datemi la colpa per quello che farò tra quattro ore”. La polizia sta indagando sull’incidente e sui possibili collegamenti tra il messaggio e l’aggressione.
(Adnkronos) – Non solo il messaggio scritto su TikTok 'Don’t blame me for what I will do in 4 hrs', cioè 'Non datemi la colpa per quello che farò tra quattro ore'. L'undicenne che ieri ha tentato di accoltellare il suo docente di tecnologia a San Vito Lo Capo, aveva pubblicato sempre sul social, con. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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