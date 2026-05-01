Un ragazzino di 11 anni è stato aggredito dopo aver rifiutato di consegnare dei soldi ai suoi aggressori. Secondo quanto ricostruito, i bulli hanno iniziato a insultarlo, lo hanno colpito con un calcio allo stomaco e lo hanno spinto a terra. L’episodio si è verificato in un’area pubblica, e sul caso stanno indagando le forze dell’ordine.

Gli hanno chiesto dei soldi e, quando lui ha risposto di non averne è stato insultato, buttato a terra e preso a pugni nello stomaco. Protagonista della brutta avventura è un ragazzino di 11 anni di Reggio Emilia che si stava recando a scuola nella mattina di ieri in pieno centro storico. Stando a quanto ricostruito, mancavano pochi minuti alle 8, quando, appena uscito da un forno dove ha comprato la merenda, l’adolescente è stato bloccato davanti alla chiesa di via Emilia San Pietro, all’angolo con via Campo Samarotto da due giovani stranieri (uno nordafricano e l’altro asiatico) di poco più grandi. Qui è scattata l’aggressione, al termine della quale gli autori si sono allontanati indisturbati.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Non dà i soldi ai bulli: 11enne aggredito

Milano. Accoltellato per rapina, ragazzo resta invalido

Notizie correlate

Aggredito da un gruppo di persone: papà muore davanti al figlio 11enneArticolo in aggiornamento Tragedia nella notte tra sabato e domenica a Massa, in Toscana, dove un 47enne è morto dopo essere stato aggredito in...

Massa, 47enne aggredito in piazza da un gruppo di persone: muore davanti al figlio 11enneL’aggressione da parte di 4-5 persone e la caduta a terra fatale: così in pochi attimi un uomo di 47 anni è morto davanti al figlio undicenne.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Non dà i soldi ai bulli: 11enne aggredito; Reggio Emilia: picchiato perché non ha soldi per i bulli prima di entrare a scuola; Roma, contanti falsi per pagare il conto: il titolare scopre la truffa ma i due bulli lo pestano. Terrore a Campo de' Fiori; Nega soldi a bulli, 11enne aggredito davanti a scuola.

Bulli contro un 17enne sul bus, i messaggi in chat: «Oggi come lo torturiamo?». Poi i sondaggi: soldi o botte? Indagati 5 minorenni e un 18enneTREVISO Non solo offese e prese in giro, ma anche minacce per farsi dare dei soldi (in certi casi pure col coltello), messaggi di derisione, insulti davanti ai compagni e persino sondaggi su gruppi ... ilgazzettino.it

Bulli 12enni chiedono soldi a un ragazzino, ma lui non li ha: il gruppetto lo prende a pugni. I cittadini: «Un quartiere in allarme»CONEGLIANO (TREVISO) - Raid in casa, ladri sorpresi e messi in fuga dai proprietari al loro rientro, auto prese di mira e ripulite di quello che c'è all'interno, gruppi di ragazzini turbolenti che si ... ilgazzettino.it

Fisco, scatta il taglio delle detrazioni: ecco chi perde i soldi Il nuovo sistema della precompilata 2026 introduce il riordino automatico degli oneri per i... - facebook.com facebook

Piano Casa, si parte! Dopo due anni di lavoro, di ascolto e di incontri, il Piano Casa è stato approvato in Consiglio dei Ministri. Soldi e taglio alla burocrazia per ristrutturare e assegnare entro un anno, a chi ne ha diritto, oltre 60 mila case popolari. Soldi e taglio x.com