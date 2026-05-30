L’Università di Siena ha pubblicato il primo bando per i dottorati di ricerca del ciclo 42, per l’anno accademico 20262027. Sono disponibili 79 borse di studio distribuite su 13 progetti diversi. La selezione riguarda studenti interessati a programmi di ricerca avanzata. La scadenza per presentare le domande è fissata per una data specifica, che sarà comunicata nel bando ufficiale. La procedura di candidatura è aperta e può essere effettuata online.

L’ Università di Siena apre le porte alla ricerca d’eccellenza avviando la selezione per il 42° ciclo di dottorato per l’anno accademico 20262027. Un’opportunità per giovani che intendono intraprendere un percorso di alta formazione: sono 79 i posti messi a concorso per 13 diversi dottorati, che spaziano dalle scienze tecnologiche a quelle umanistiche, giuridiche e mediche. Così suddivisi: Apprendimento e innovazione nei contesti sociali (11 posti); Social sciences and humanities (6 posti); Medicina molecolare (5 posti); Biotecnologie mediche (13 posti); Medicina traslazionale e di precisione (4 posti); Ingegneria e Scienza dell’informazione... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Primo bando per i dottorati di ricerca. Sono 79 borse per 13 diversi progetti

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