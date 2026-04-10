Ricerca borse di studio post-dottorato | Bruxelles apre il bando da quasi 400 milioni

La Commissione europea ha annunciato l’apertura del bando per borse di studio post-dottorato nel 2026, nell’ambito delle azioni Marie Sklodowska-Curie (MSCA). Il finanziamento totale previsto è di circa 399 milioni di euro. La procedura di candidatura è destinata a ricercatori di tutto il mondo interessati a progetti di ricerca avanzata. Le domande possono essere inviate fino a una data specifica annunciata dall’ente organizzatore.

La Commissione europea apre il bando 2026 per borse di studio post-dottorato nell’ambito delle azioni Marie Sklodowska-Curie (MSCA), con un bilancio di 399,05 milioni di euro. Queste borse sostengono i ricercatori in possesso di un dottorato di ricerca, offrendo loro l’opportunità di svolgere attività di ricerca all’estero e acquisire nuove competenze in diverse discipline e settori. I beneficiari potranno collaborare con i principali gruppi scientifici internazionali, contribuendo con ricerche all’avanguardia alla competitività dell’Ue. Le candidature sono aperte da oggi e si chiuderanno il 9 settembre 2026. Dalla sua creazione nel. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Ricerca, programmi di dottorato MSCA: Bruxelles stanzia 617 milioni di euroLa Commissione europea ha annunciato i risultati del bando 2025 per le Reti di dottorato delle Azioni Marie Sklodowska-Curie (MSCA), con un budget... Ricerca europea, Unifi intercetta quasi 50 milioni di fondi: il bilancio accademico e la missione istituzionale a BruxellesFIRENZE – L’università degli Studi di Firenze consolida il proprio posizionamento strategico all’interno dell’architettura accademica continentale. Temi più discussi: Borse di studio in Slovacchia per studenti e non solo per l’anno 2026/27; Si presentano le domande per le borse di studio; Fondazione Cariparma incrementa il sostegno per le borse di studio per i dottorati di ricerca dell’Università di Parma - Videointervste; Formazione e lavoro, tutti i bandi attivi con GiovaniSì. Fondazione Cariparma incrementa il sostegno per le borse di studio per i dottorati di ricerca dell’Università di Parma - VideointervsteFondazione Cariparma incrementa il suo sostegno per le borse di studio per i dottorati di ricerca dell’ Università di Parma. Si passa da 600 mila euro ad oltre 1,5 milioni. La somma servirà a finanzia ... gazzettadiparma.it Borse di studio INPS: quando sono redditi imponibili IRPEFChiarito il trattamento fiscale per figli di dipendenti e pensionati iscritti a gestioni pubbliche nell'Interpello 101 del 2.4.2026 ... fiscoetasse.com Cinque piani, funzioni diverse e un unico obiettivo: spingere la ricerca agroalimentare verso nuove frontiere. A Napoli Est, nel polo della Federico II di San Giovanni a Teduccio, apre il Dimostratore Arca, infrastruttura finanziata dal Pnrr e pensata per sviluppar - facebook.com facebook Sono andata alla ricerca del Palazzo principesco nel quale il giovane Händel ha vissuto a Roma, dove ha composto gran parte della sua musica del periodo italiano, incluso «Il Trionfo del Tempo e del Disinganno», e nel quale, grazie al principe Ruspoli, ebb x.com