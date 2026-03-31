Irccs San Camillo vinto bando da quasi un milione per due progetti di ricerca
L'Irccs San Camillo del Lido ha ottenuto due finanziamenti ministeriali, per un totale di circa un milione di euro, destinati a due progetti di ricerca. I bandi sono stati vinti dall'istituto, che si è aggiudicato i fondi attraverso due diverse selezioni pubbliche. Le risorse sono state assegnate per sostenere le attività di ricerca condotte dall'istituto.
Finanziamenti in arrivo dal ministero della Salute per studiare disfagia e sclerosi multipla. Entrambi da 450mila euro. Bassano: «Già in passato altri ricercatori del nostro istituto hanno ottenuto prestigiosi fondi nazionali e internazionali» Due diversi bandi ministeriali premiano l’Irccs San Camillo del Lido che si aggiudica un totale di quasi 1 milione di euro di finanziamenti destinati a due progetti di ricerca. Il primo, di 450 mila euro, è stato ottenuto dalla dottoressa Sara Nordio, logopedista e responsabile del laboratorio comunicazione e deglutizione del San Camillo e ospedale Villa Salus, che ha avuto la sesta posizione a livello... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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