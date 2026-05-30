Victoria Beckham ha condiviso alcuni scatti al tramonto mentre si rilassa in mare a Ibiza con David e Romeo, ma senza il figlio Brooklyn. La famiglia si trova a bordo di uno yacht, mentre l'ex Spice Girls mostra momenti di relax tra foto di paesaggi marini e momenti di svago. La presenza di Brooklyn non è stata confermata, e non sono stati forniti dettagli sulle ragioni della sua assenza. La vacanza segna il primo viaggio della famiglia in questa stagione.

La famiglia Beckham ha dato ufficialmente il via alla stagione estiva 2026, come documentato da alcuni scatti a bordo del loro super yacht a Ibiza condivisi sui social da Victoria. Le immagini raccontano una fuga all'insegna del relax assoluto, tra abbracci romantici al tramonto tra la stilista e David, tuffi in mare e momenti di grande complicità con il figlio Romeo e la piccola Harper. Accanto alle cartoline della vacanza, per David c'è stato spazio anche per un pensiero nostalgico una volta rientrato a Londra: il campione ha voluto fare degli auguri speciali via Instagram all'amico Noel Gallagher, leader degli Oasis, che ha compiuto ieri, 29 maggio, 59 anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Prima vacanza per i Beckham: David, Victoria e Romeo in yacht a Ibiza (ma manca Brooklyn)

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