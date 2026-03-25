Dopo mesi di tensioni, accuse e silenzi tra David e Victoria Beckham, si apre una nuova fase con la preparazione di una docuserie da parte del figlio Brooklyn. La famiglia sembra essere al centro di una narrazione che potrebbe essere resa pubblica attraverso una produzione televisiva. La vicenda, finora alimentata da indiscrezioni, si sta avvicinando a un possibile debutto sul piccolo schermo.

Mesi di tensioni, di accuse a distanza, silenzi e indiscrezioni, e ora l’intera vicenda potrebbe giungere in TV. Parliamo della faida famigliare in casa Beckham che, di fatto, potrebbe essere raccontata per intero da una delle due parti in causa: Brooklyn Beckham. Ecco tutto quello che sappiamo sul progetto, che potrebbe raggiungere una platea gigantesca, tra fan e non, come accaduto con il documentario evento di Harry e Meghan Markle. Brooklyn Beckham racconta la sua storia. La famiglia Beckham è al centro del gossip internazionale a causa dell’allontanamento di Brooklyn Beckham. Questi ha infatti scelto di distanziarsi dai suoi genitori, considerando il trattamento riservato a sua moglie Nicola Peltz. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - David e Victoria Beckham, la faida continua: il figlio Brooklyn prepara una docuserie

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Brooklyn Beckham Breaks Silence on Family Feud with Victoria & David

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