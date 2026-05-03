L’ex calciatore festeggia i 51 anni circondato dall’affetto della moglie e dei figli presenti, mentre il figlio maggiore non si trova tra loro. Victoria Beckham gli ha dedicato parole affettuose, e le immagini mostrano momenti di tenerezza tra i familiari. La celebrazione si svolge in un’atmosfera serena, con dettagli che riflettono un’occasione speciale e l’intimità di una famiglia unita.

Cinquantuno scenografiche candeline, una piccola torta al cioccolato e una festa intima, tra i sorrisi degli affetti più cari. È così che David Beckham ha festeggiato il suo compleanno. "Mi sento molto fortunato", si legge sul profilo social dell'ex numero 7 dello United. "È una benedizione aver vissuto una giornata così speciale, oggi, viziato da mia moglie, dai miei figli, dalla mia famiglia". A corredo della didascalia, un'istantanea di quando era solo un bambino e uno scatto della giornata appena trascorsa. Ma a incrinare un quadro apparentemente perfetto, c'è il gelo del primogenito Brooklyn Beckham, rimasto in silenzio anche sui social.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - David Beckham, compleanno dolceamaro: le coccole di Victoria e l'assenza di Brooklyn

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