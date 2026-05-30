All'alba del 24 maggio del 1915 (per noi il primo giorno di lotta della prima guerra mondiale) giunsero nel nostro porto due torpediniere austriache. Esse bombardarono la stazione ferroviaria. Avrebbero bombardato quella telegrafica, se non avessero ricevuto informazioni sbagliate da alcuni nostri ingenui pescatori. La popolazione, presa dal terrore, scappò verso le montagne. Gli Austriaci però, dopo aver distrutto con le loro cannonate (105 precisamente) numerosi edifici, dovettero allontanarsi per il sopraggiungere delle navi italiane, il Turbine e l'Aquilone. Questa battaglia è stata descritta da M. Vocino in un articolo sul Corriere della Sera dei 25 marzo 1930. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Prima Guerra Mondiale, quando Manfredonia fu bombardata dagli austriaci

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