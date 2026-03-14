Bomba della Seconda guerra mondiale disinnescata dagli artificieri del 21° Reggimento Genio Guastatori | FOTO

Gli artificieri del 21° Reggimento Genio Guastatori, appartenente alla Brigata bersaglieri “Garibaldi”, hanno disinnescato con successo una bomba d’aereo risalente alla Seconda Guerra Mondiale. La bomba, del peso di circa 500 libbre, era stata trovata nei pressi di un’area industriale di via della. Le operazioni di bonifica sono state concluse senza incidenti.

L’ordigno da 500 libbre rinvenuto nei pressi della zona industriale di via della Gogna. Operazione conclusa con successo dagli specialisti della Brigata bersaglieri “Garibaldi” L’intervento è stato condotto dai militari dell’Esercito in stretta collaborazione con la Prefettura di Latina, applicando rigorosamente tutte le procedure di sicurezza previste per la neutralizzazione dei residuati bellici. L’operazione ha richiesto una complessa attività preliminare sul luogo del ritrovamento, con lavori di movimento terra eseguiti attraverso l’impiego di materiali, mezzi e attrezzature specialistiche in dotazione al Genio dell’Esercito. Queste attività hanno consentito di realizzare una struttura di contenimento adeguata, necessaria per garantire la sicurezza durante le delicate fasi di disinnesco dell’ordigno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Articoli correlati

Gli artificieri dell'Esercito fanno brillare bomba della seconda guerra mondiale a BastigliaNella giornata di oggi, venerdì 6 febbraio, gli artificieri dell'Esercito provenienti dal 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza hanno portato a...

Arriva in ospedale con bomba della prima guerra mondiale nel retto: per operarlo servono gli artificieriL'insolito caso domenica a Tolosa dove è stato necessario istituire un perimetro di sicurezza per poter estrarre l'oggetto estraneo dal corpo del...

Bomba da mortaio Brixia della seconda guerra mondiale #ww2 #war #regioesercito #metaldetector

Contenuti e approfondimenti su Bomba della Seconda

Temi più discussi: Parte del centro storico di Dresda sarà evacuata per disinnescare una bomba della Seconda guerra mondiale; Robbio: gli artificieri hanno fatto brillare una bomba della Seconda guerra mondiale; UNA BOMBA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE CON 140 CHILI DI TRITOLO TROVATA A CAMPO DI CARNE; Robbio, trova una bomba in giardino.

Bomba della seconda guerra mondiale scoperta in un terrenoTrova una bomba della seconda guerra mondiale mentre lavora nel proprio fondo. É quanto accaduto a Santa Maria Capua Vetere in via Pratilli dove un agricoltore mentre arava il terreno ha rinvenuto una ... casertanews.it

Parte del centro storico di Dresda sarà evacuata per disinnescare una bomba della Seconda guerra mondialeGran parte del centro storico di Dresda, nell’est della Germania, sarà evacuata mercoledì mattina per disinnescare una grossa bomba inesplosa, trovata di recente e risalente ai bombardamenti britannic ... ilpost.it

Si è tenuta ieri in Prefettura a Salerno, una riunione di coordinamento per pianificare le attività connesse alla bonifica di un ordigno bellico della Seconda guerra mondiale, una bomba d’aereo di nazionalità inglese di 250 libbre, trovata mercoledì mattina in - facebook.com facebook

Parte del centro storico di Dresda sarà evacuato per disinnescare una bomba della Seconda guerra mondiale x.com