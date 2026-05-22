Ecco la bomba della Seconda Guerra Mondiale a Manfredonia Esercito completa bonifica

Nella giornata del 22 maggio 2026, a Manfredonia, gli artificieri dell’Esercito hanno completato le operazioni di bonifica di una bomba d’aereo risalente alla Seconda Guerra Mondiale. L’ordigno, del peso di 1000 libbre, era stato rinvenuto nella località Onoranza. Dopo aver eseguito le procedure di messa in sicurezza, gli artificieri hanno fatto brillare la bomba in un’area controllata. L’intervento ha richiesto l’impiego di personale specializzato e tecnologie specifiche per garantire la sicurezza dell’area circostante.

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Manfredonia (FG), 22 maggio 2026. Si è conclusa con successo, nella giornata di oggi, l’operazione di bonifica di un residuato bellico risalente al secondo conflitto mondiale, rinvenuto nel comune di Manfredonia (FG), in località Onoranza. La bomba d’aereo di fabbricazione inglese, ad alto potenziale esplosivo e del peso di circa 1000 libbre, era munita di un congegno di attivazione installato nella parte posteriore.Le operazioni sono state condotte dagli artificieri dell’11° reggimento genio guastatori dell’Esercito Italiano, che hanno preliminarmente rimosso la spoletta dall’ordigno, trasportando successivamente in sicurezza presso una cava situata nel territorio del comune di Lucera (FG), dove è stato effettuato il brillamento controllato. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Ecco la bomba della Seconda Guerra Mondiale a Manfredonia. Esercito completa bonifica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Distrutta la bomba della Seconda guerra mondiale trovata ad AvianoSi è conclusa senza criticità e in piena sicurezza la complessa operazione di bonifica del residuato bellico rinvenuto nei giorni scorsi all’interno... Leggi anche: Bomba della seconda guerra mondiale scoperta in un terreno Libri che si svolgono nella Prima o Seconda Guerra Mondiale. reddit Bomba inglese della Seconda Guerra Mondiale bonificata nel FoggianoSi è conclusa a Manfredonia (Foggia) l'operazione di bonifica di una bomba della Seconda Guerra Mondiale, rinvenuta in località Onoranza. (ANSA) ... ansa.it A Palermo disinnescata una bomba della Seconda guerra mondialeRoma, (askanews) – Si sono svolte con successo le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale, scoperto pochi giorni dopo Capodanno nell’area archeologica del ... affaritaliani.it