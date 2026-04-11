Weekend di sole e caldo poi la primavera va in pausa | le previsioni meteo a Viterbo e nel Lazio

Il fine settimana si presenta con temperature elevate e giornate di sole che favoriscono il clima primaverile. Tuttavia, a partire da lunedì, le condizioni meteo cambieranno, portando piogge e un peggioramento delle condizioni atmosferiche. Le previsioni indicano un passaggio da giornate soleggiate a un aumento dell’instabilità, con piogge previste nella settimana successiva nella zona di Viterbo e nel Lazio.

Il bel tempo a Viterbo dura fino al weekend. Poi le condizioni meteo si fanno più instabili, con l'arrivo di pioggia nella prossima settimana. Queste le previsioni sul capoluogo della Tuscia e il Lazio di Manuel Mazzoleni, esperto di 3bmeteo.Meteo a ViterboA Viterbo il bel tempo fa compagnia in. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Weekend di sole, poi la primavera va in pausa: da lunedì brusco calo termico in Emilia-RomagnaBologna, 10 aprile 2026 – Dopo l’anticipo d’estate che ha visto da Pasqua salire le temperature regalando giornate di festa al sole per tutti gli... Meteo Napoli, oggi ancora sole e caldo: le previsioni per il weekendSecondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da soleggiamento diffuso, con temperatura minima di... Temi più discussi: Previsioni meteo, weekend di sole e caldo primaverile almeno fino a domenica; Meteo a Roma e nel Lazio, weekend di sole poi arrivano pioggia e calo delle temperature; Uno straordinario weekend di Pasqua: tantissimi turisti a Riccione tra arte, cultura, artigianato e grandi show; Weekend di sole, poi la primavera va in pausa: da lunedì brusco calo termico in Emilia-Romagna. Weekend di sole in Italia, poi da domenica un altro peggioramentoTemperature elevate fino a domenica, ma un peggioramento è in arrivo all'inizio della prossima settimana con possibili temporali. lavocedivenezia.it Primavera in pausa: weekend di sole, poi lunedì arriva il freddo russoTemperature in picchiata dopo i picchi di 27°C: dal 13 aprile torna l'inverno. Previsti crolli termici fino a 15 gradi e neve a quote basse. zipnews.it Treni, weekend di interruzioni: stop all’alta velocità Firenze-Roma - facebook.com facebook