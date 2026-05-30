La Procura di Taranto ha chiesto il rinvio a giudizio di cinque persone in relazione alle presunte manipolazioni del voto nelle elezioni politiche del 2022. Tra gli imputati ci sono Vito De Palma e Massimiliano Di Cuia. L'inchiesta riguarda presunti brogli elettorali e si concentra su irregolarità nel processo di voto. La decisione finale spetta ora al giudice.

La Procura di Taranto ha chiesto il rinvio a giudizio per cinque persone nell'ambito dell'inchiesta sulle presunte manipolazioni del voto nelle politiche 2022. La richiesta di processo del pm Mariano Buccoliero riguarda il deputato di Forza Italia Vito De Palma, il consigliere regionale Massimiliano Di Cuia, il rappresentante di lista Alessandro Dipino e due componenti del seggio, Maria Grazia Cartini e Federica Trianni. L'udienza davanti alla gup Rita Romano si terrà il 21 ottobre. Le accuse, a vario titolo, sono di falso ideologico e reati elettorali. Il caso è nato dall'esposto del forzista Marcello Lanotte, parte offesa: secondo la Digos, nel seggio 54 di Taranto furono invertiti i voti, attribuendo a Forza Italia i 213 voti di Fratelli d'Italia (a cui andarono le 52 preferenze azzurre). 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Presunti brogli elettorali, chiesto il processo per Vito De Palma e Massimiliano Di Cuia

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