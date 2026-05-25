Brogli elettorali nel Napoletano scoperte schede già compilate | c' è una denuncia

Un uomo è stato denunciato per corruzione elettorale dopo essere stato fermato fuori da un seggio a Mugnano. Durante il controllo sono state trovate schede già compilate, che sono state sequestrate. La polizia ha avviato indagini per verificare eventuali brogli elettorali nella zona del Napoletano. La denuncia riguarda la presenza di schede precompilate e possibili manovre illecite nel voto. Le autorità continuano a indagare sui dettagli della vicenda.

Un uomo è stato denunciato per corruzione elettorale dopo essere stato fermato all’esterno di un seggio a Mugnano. I carabinieri hanno trovato nel sottosella del suo scooter, infatti, 11 tessere elettorali intestate ad altrettanti cittadini e alcuni volantini con il fac-simile della scheda di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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