Vito Fazzi senza dispositivi medici essenziali chiesto il processo per due dirigenti Asl

Due dirigenti dell’azienda sanitaria sono stati richiesti a processo per aver lasciato i reparti dell’ospedale senza dispositivi medici fondamentali. Secondo le indagini, non avrebbero dato seguito a un contratto di fornitura già assegnato, causando una carenza di attrezzature necessarie per l’attività ospedaliera. La vicenda riguarda quindi la gestione delle forniture e la disponibilità di materiali essenziali all’interno della struttura.

LECCE – Avrebbero lasciato reparti dell’ospedale Vito Fazzi senza dispositivi medici essenziali, omettendo di dar corso a un contratto di fornitura già aggiudicato.Per questo la sostituta procuratrice Patrizia Ciccarese ha chiesto il rinvio a giudizio di due dirigenti dell’Asl di Lecce: Letizia.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Paziente suicida al Vito Fazzi, assolti i medici: “Il fatto non sussiste”Il tribunale di Lecce ha assolto i due dirigenti medici del reparto di Neurochirurgia imputati per la morte di un paziente psichiatrico, avvenuta il... Paura al “Vito Fazzi”: incendio nel parcheggio davanti all’ospedale coinvolge due autoFiamme in piazza Filippo Muratore, a Lecce: una Mazda 2 in fiamme, si presume per un guasto, danneggia una Nissan Qashqai vicina. Una raccolta di contenuti Si parla di: Sanità, dispositivi salvavita non forniti: chiesto il processo per due dirigenti Asl Lecce. Dispositivi salvavita non previsti: rischiano il processo dirigente Asl e farmacistaLa direttrice della farmacia ospedaliera del Vito Fazzi e il dirigente dell’area gestione del patrimonio della Asl di Lecce rischiano il processo per non aver adottato atti che per ... quotidianodipuglia.it Sanità, dispositivi salvavita non forniti: chiesto il processo per due dirigenti Asl LecceLa direttrice della farmacia ospedaliera del Vito Fazzi e il dirigente dell’area gestione del patrimonio della Asl di Lecce rischiano il processo per non aver adottato atti che per ragioni di sanità a ... trnews.it