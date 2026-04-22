Vito Fazzi senza dispositivi medici essenziali chiesto il processo per due dirigenti Asl

Da lecceprima.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due dirigenti dell’azienda sanitaria sono stati richiesti a processo per aver lasciato i reparti dell’ospedale senza dispositivi medici fondamentali. Secondo le indagini, non avrebbero dato seguito a un contratto di fornitura già assegnato, causando una carenza di attrezzature necessarie per l’attività ospedaliera. La vicenda riguarda quindi la gestione delle forniture e la disponibilità di materiali essenziali all’interno della struttura.

LECCE – Avrebbero lasciato reparti dell’ospedale Vito Fazzi senza dispositivi medici essenziali, omettendo di dar corso a un contratto di fornitura già aggiudicato.Per questo la sostituta procuratrice Patrizia Ciccarese ha chiesto il rinvio a giudizio di due dirigenti dell’Asl di Lecce: Letizia.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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Si parla di: Sanità, dispositivi salvavita non forniti: chiesto il processo per due dirigenti Asl Lecce.

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