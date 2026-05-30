presunti abusi su alunne minorenni un insegnante arrestato per violenza sessuale nel brindisino

Notizia in breve

Un insegnante è stato arrestato nel Brindisino con l’accusa di violenza sessuale aggravata su alunne minorenni. L’operazione è stata condotta dalle forze dell’ordine, che hanno eseguito l’arresto in seguito a indagini su presunti abusi. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità o sul numero di vittime coinvolte. La posizione dell’indagato è al momento di fermo.