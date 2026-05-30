Presunti abusi su alunne minorenni Un insegnante arrestato per violenza sessuale nel Brindisino
Un insegnante è stato arrestato nel Brindisino con l’accusa di violenza sessuale aggravata su alunne minorenni. L’operazione è stata condotta dalle forze dell’ordine, che hanno eseguito l’arresto in seguito a indagini su presunti abusi. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità o sul numero di vittime coinvolte. La posizione dell’indagato è al momento di fermo.
Brindisi, 30 maggio 2026 – Un insegnante è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni. È successo nel Brindisino, dove l’uomo si trova ai domiciliari. Le indagini sono iniziate dopo le segnalazioni della dirigente scolastica ai carabinieri. I genitori delle ragazze si erano rivolte alla preside dopo avere appreso dalle figlie dei presunti abusi sessuali da parte del professore. In passato, l’insegnante aveva già subito sanzioni disciplinari a causa di comportamenti simili. L'uomo si trova agli arresti domiciliari dopo l'ordinanza emessa dal gip del tribunale di Brindisi su richiesta della Procura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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