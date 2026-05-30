Nella tarda serata di giovedì, i carabinieri hanno arrestato un 22enne con 200 grammi di hashish. L’arresto è avvenuto durante un controllo, quando il giovane è stato trovato in possesso della droga destinata allo spaccio.

Nella tarda serata di giovedì scorso, i carabinieri hanno arrestato un 22enne per detenzione di droga ai fini di spaccio perché trovato con 200 grammi di hashish. L’operazione è scattata nella zona denominata ’ex Callegari’. Il ragazzo, notando il transito di una pattuglia, ha tentato di allontanarsi repentinamente per evitare il controllo. Il suo atteggiamento sospetto ha tuttavia indotto i militari a fermarlo. Durante le conseguenti verifiche, il ragazzo ha mostrato segni di forte insofferenza svuotando spontaneamente le tasche per dimostrare di non possedere nulla. Tuttavia il suo atteggiamento molto nervoso ha spinto i carabinieri a eseguire una perquisizione personale: negli abiti nascondeva un intero panetto di hashish. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Preso 22enne con 200 grammi di hashish

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Anche Jaber Naggay (il 22enne) voleva andare in centro a Reggio Emilia armato di coltello per colpire più persone possibili. In una chat su Telegram dal 5 al 21 maggio con un emissario del Daesh si parla di una operazione in Italia o in #Svizzera. corrier x.com