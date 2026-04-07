Nel pomeriggio di Pasquetta, un ragazzo di 22 anni di origine romena è stato fermato dai carabinieri a Stezzano, in provincia di Bergamo. Durante la perquisizione, sono stati trovati con sé 350 grammi di hashish, 1.200 euro in contanti e due dosi di cocaina. Il giovane, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato arrestato sul posto.

Stezzano (Bergamo), 7 aprile 2026 – Nel pomeriggio di Pasquetta un 22enne di origine romena, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri di Stezzano, in provincia di Bergamo, perché trovato in possesso di oltre 300 grammi di hashish, due dosi di cocaina e 1.270 euro in contanti. Come riferito dai militari, l'uomo è ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'attività, i carabinieri hanno perquisito il 22enne e il suo domicilio, rinvenendo anche materiale per il confezionamento della droga. La mattina del 7 aprile 2026 l'arrestato è stato condotto davanti al giudice di Bergamo per il processo con rito direttissimo all'esito del quale il giovane è stato sottoposto dal Giudice agli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trovato con 350 grammi di hashish e 1.200 euro in contanti: arrestato 22enne

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