Stezzano spaccio nel parco | arrestato 22enne con 350 grammi di hashish

Il 6 aprile a Stezzano i carabinieri hanno arrestato un giovane di 22 anni, di origine rumena, durante un controllo nel parco pubblico «La Tinenta». L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di circa 350 grammi di hashish. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio e ha portato all’arresto per spaccio di sostanze stupefacenti.

IL FERMO. Arresto per spaccio nel pomeriggio del 6 aprile a Stezzano, dove i carabinieri hanno fermato un 22enne di origine rumena, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso con un ingente quantitativo di droga nel parco pubblico «La Tinenta». L’operazione rientra nelle attività di controllo del territorio condotte dai carabinieri di Stezzano, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione. Negli ultimi giorni i militari avevano rafforzato la presenza nel parco anche con servizi in abiti civili, per contrastare lo spaccio di droga. Durante il controllo, i carabinieri hanno sottoposto un 22enne a perquisizione personale e domiciliare, rinvenendo circa 356 grammi di hashish, due dosi di cocaina, materiale per il confezionamento, 1. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Stezzano, spaccio nel parco: arrestato 22enne con 350 grammi di hashish Stezzano, al parco con la droga: 22enne arrestato con 350 grammi di hashishNel pomeriggio di lunedì 6 aprile, a Stezzano, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 22enne di origine rumena, già noto alle... Trovato con 350 grammi di hashish e 1.200 euro in contanti: arrestato 22enneStezzano (Bergamo), 7 aprile 2026 – Nel pomeriggio di Pasquetta un 22enne di origine romena, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai... Temi più discussi: Stezzano, spaccio nel parco: arrestato 22enne con 350 grammi di hashish; Stezzano, al parco con la droga: 22enne arrestato con 350 grammi di hashish; Stezzano | spaccio in casa arrestato 22enne con droga e contanti. Stezzano, spaccio nel parco: arrestato 22enne con 350 grammi di hashishArresto per spaccio nel pomeriggio del 6 aprile a Stezzano, dove i carabinieri hanno fermato un 22enne di origine rumena, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso con un ingente quantitativo di droga ... ecodibergamo.it Stezzano, al parco con la droga: 22enne arrestato con 350 grammi di hashishA casa oltre mille euro in contanti, due dosi di cocaina e materiale per il confezionamento: condannato ai domiciliari ... bergamonews.it Arresto per spaccio nel pomeriggio del 6 aprile a Stezzano, dove i carabinieri hanno fermato un 22enne di origine rumena, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso con un ingente quantitativo di droga nel parco pubblico «La Tinenta». x.com Arresto per spaccio nel pomeriggio del 6 aprile a Stezzano, dove i carabinieri hanno fermato un 22enne di origine rumena, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso con un ingente quantitativo di droga nel parco pubblico «La Tinenta». - facebook.com facebook