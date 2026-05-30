Il concorso per 20 posti di dirigente scolastico in provincia di Trento ha portato a numerose bocciature, soprattutto tra candidati del Sud. I partecipanti si sono lamentati delle modalità di valutazione e delle disparità regionali, considerandole ingiuste. La situazione ha scatenato proteste e critiche, trasformandosi in una questione che coinvolge anche aspetti legali e di equità nel sistema di selezione.

Non è più soltanto una vicenda concorsuale. Attorno al corso-concorso bandito dalla Provincia autonoma di Trento per il reclutamento di 20 dirigenti scolastici sta prendendo forma un caso amministrativo che coinvolge centinaia di docenti provenienti da tutta Italia e che rischia di trasferirsi sempre più dalle aule d’esame a quelle della giustizia amministrativa. A guidare la protesta sono soprattutto i candidati del Mezzogiorno. Tra gli oltre 950 aspiranti dirigenti che hanno partecipato alla selezione vi erano circa 300 docenti campani, oltre a una consistente rappresentanza proveniente da Puglia e Calabria. Ed è proprio tra queste regioni che si concentra oggi il malcontento più diffuso, dopo una selezione che ha progressivamente ristretto la platea fino a lasciare in corsa meno di 40 candidati. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Presidi, il concorso beffa fa infuriare i candidati: «Troppi bocciati dal Sud»

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