Concorso Carabinieri prova scritta dal 20 aprile 2026 | tutte le informazioni per i candidati

Il concorso pubblico per il reclutamento di 3.081 allievi Carabinieri in ferma quadriennale prevede una prova scritta che si terrà a partire dal 20 aprile 2026. L’iter prosegue con l’organizzazione delle selezioni e la comunicazione delle date ai candidati. Le procedure sono state ufficialmente avviate e le informazioni dettagliate sono state pubblicate per coloro che intendono partecipare.

Prosegue l’iter del concorso pubblico per il reclutamento di 3.081 allievi Carabinieri in ferma quadriennale. È stata infatti comunicata la data di avvio della prova scritta di selezione, prevista a partire dal 20 aprile 2026. Le sedi della prova. La prova si svolgerà in forma decentrata su tutto il territorio nazionale, con sedi individuate nelle città di: Roma. Padova. Bari. Catania. Santa Maria Capua Vetere (CE). L’assegnazione della sede avverrà in base alla regione di residenza anagrafica indicata dai candidati nella domanda di partecipazione. Come verificare convocazione e orari. A partire indicativamente dal 10 aprile 2026, tutti i candidati dovranno consultare il sito istituzionale dei Carabinieri per conoscere: la sede di svolgimento;. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Concorso Carabinieri, prova scritta dal 20 aprile 2026: tutte le informazioni per i candidati Concorso per il reclutamento di allievi Carabinieri, le informazioni sulla prova scrittaSi rende noto che, nell’ambito del concorso pubblico, per esami e titoli, finalizzato al reclutamento di 3. Leggi anche: Concorso PNRR3, ecco le Tracce della prova scritta e i quesiti completi, alcuni contestati dai candidati: da Celestine Freinet alla legge 107/2025 a Canva e Kaoot Temi più discussi: Concorso Carabinieri per 3.081 allievi: scadenza imminente; bene l’iniziativa del Comando Generale sulle sedi decentrate per il prossimo concorso; Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza ad aprile 2026; Concorsi Pubblici aprile 2026: bandi in scadenza per oltre 13.000 posti. Concorso per il reclutamento di 3.081 allievi carabinieri: svolgimento della prova scrittaL'Arma dei Carabinieri rende noto che, nell’ambito del concorso pubblico, per esami e titoli, finalizzato al reclutamento di 3.081 allievi Carabinieri in ... gonews.it Concorso Carabinieri 2026 prova scrittaMarsala – Entra nel vivo il concorso Carabinieri 2026 con la prova scritta, relativo al reclutamento di 3.081 allievi Carabinieri in ferma quadriennale. L’Arma ha comunicato che la prova di selezione, ... marsalalive.it ”Che ce frega” della Sardegna Complimenti per il "decentramento" del nuovo concorso per 3.081 Allievi Carabinieri: Roma, Padova, Bari, Catania e Santa Maria Capua Vetere. Praticamente per l'Amministrazione la "semplificazione" e gli "spostamenti ridot - facebook.com facebook