Rotary Club premiati tre studenti

Il Rotary Club di Follonica ha assegnato tre borse di studio a studenti dell’Istituto statale di istruzione superiore che si sono distinti alla fine dell’ultimo anno scolastico. La cerimonia si è svolta in città, con la consegna ufficiale delle borse di studio ai giovani che hanno ottenuto risultati notevoli durante il loro percorso scolastico. L’iniziativa mira a valorizzare il merito tra i giovani della zona.

FOLLONICA Il Rotary Club Follonica pone concreta attenzione a favore dei giovani e del merito, consegnando tre borse di studio a studenti dell’Istituto statale di istruzione superiore che si sono distinti al termine dello scorso anno scolastico. Un momento significativo, non solo per i ragazzi premiati, ma per l’intera comunità, che vede riconosciuto il valore dello studio, della dedizione e della crescita personale. Le borse di studio sono state assegnate al termine di un percorso di valutazione condiviso, che ha visto il coinvolgimento di una commissione composta da rappresentanti del Rotary Club e dal personale docente, a garanzia di un’analisi attenta, equilibrata e meritocratica.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rotary Club, premiati tre studenti Notizie correlate Rotary Club: spettacolo benefico a favore di tre associazioniSpettacolo benefico del Rotary Club Alta Valdelsa a favore di tre associazioni del circondario. Il Rotary club Piacenza Primogenita dona tre pulsossimetri professionali alla Croce RossaIl Rotary Club Piacenza Primogenita rafforza il proprio impegno a favore del territorio con la donazione di tre pulsossimetri professionali alla... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Rotary Club, premiati tre studenti; Riccione, il Rotary premia il merito: borse di studio e riflessione sul valore delle scelte per le nuove generazioni; Prevenzione a Montà: successo per lo screening gratuito del Rotary Club Canale Roero; MESTIERI - Ditale d'oro, i nuovi talenti dell'alta sartoria italiana premiati al Museo della moda di Napoli. Rotary Club, premiati tre studentiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Rotary Club Follonica premia le eccellenze: borse di studio per giovani talenti, un investimento nel futuro del territorioRotary Club Follonica premia le eccellenze: borse di studio per giovani talenti, un investimento nel futuro del territorio ... maremmanews.it Approda a Celle Ligure il service dei Rotary Club del Ponente Ligure dedicato alla medicina preventiva Screening gratuiti: oltre 100 cittadini già coinvolti. Il progetto Rotary torna il 26 aprile a Celle - facebook.com facebook