Un tema che ha coinvolto gli studenti delle scuole superiori della città, arrivati a inviare oltre 600 elaborati tra articoli e video. Grande partecipazione per la 13esima edizione del premio Ezio Pirazzini, dedicata quest’anno allo ‘ Sport, maestro silenzioso ’. Ieri mattina, in occasione della cerimonia di premiazione, in 350 hanno gremito la sala stampa dell’ Autodromo intitolata appunto allo storico giornalista del Resto del Carlino. Due le sezioni principali del concorso: Articolo e Multimedia. Per quanto riguarda la sezione Articolo, il primo premio assoluto è stato assegnato a Elisa Testa della 4E del liceo linguistico Alessandro da Imola, premiata per due elaborati che hanno ottenuto il punteggio più alto dell’intera giuria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Premio Ezio Pirazzini. Un’altra edizione super. In 350 per il gran finale: "Così lo sport insegna"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Premio Ezio Bosso: al via la seconda edizioneÈ stata annunciata la seconda edizione del Premio alla Divulgazione Musicale Ezio Bosso, prevista per il 2026.

Super Karaoke, il gran finale. Un successo di voci e pubblicoA Ferrara, nel giro di pochi giorni, il palco di piazza Trento Trieste ha ospitato due eventi musicali di rilievo.

Argomenti più discussi: OLTRE 600 ELABORATI PER IL PREMIO EZIO PIRAZZINI: IN AUTODROMO LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DELLA 13ª EDIZIONE; Premio Ezio Pirazzini. Un’altra edizione super. In 350 per il gran finale: Così lo sport insegna.

Il premio Pirazzini fa 13. Dalle retrovie al podio. Un’edizione dedicata allo sport che insegnaUn ponte tra scuola, sport e comunità che mantiene vivo il ricordo di un giornalista e valorizzando la passione, la creatività e la sensibilità dei giovani. Presentata ieri mattina in Autodromo la ... ilrestodelcarlino.it

Premio Pirazzini, la carica dei 600. Trionfano Polo liceale e Alberghetti: Sorpresi da tanta partecipazioneOltre 600 studenti delle scuole superiori imolesi hanno partecipato alla dodicesima edizione del concorso ‘Ezio Pirazzini, protagonista di una passione’, dedicato quest’anno al tema ‘Giornalismo e ... ilrestodelcarlino.it