A Ferrara, nel giro di pochi giorni, il palco di piazza Trento Trieste ha ospitato due eventi musicali di rilievo. Dopo il grande afflusso registrato durante Tim Battiti Live, la piazza ha visto un’altra manifestazione dedicata alla musica, attirando un pubblico numeroso. L’area ha accolto il gran finale di Super Karaoke, con molte voci coinvolte e tanta partecipazione.

L’enorme successo di Tim Battiti Live a Ferrara non è passato inosservato, ma tempo cinque giorni e il palco installato in piazza Trento Trieste ha accolto una nuova manifestazione musicale. SuperKaraoke, seppur in una versione modificata e aggiornata rispetto al celebre show condotto da Fiorello negli anni ‘90, ha riservato tante sorprese nel corso delle due serate. Condotto da Michelle Hunziker, venerdì il programma della prima serata ha visto protagoniste quattro squadre, capitanate da big della musica come Francesco Renga, Anna Tatangelo, Sal da Vinci e Serena Brancale. A colpi di canzoni e musica, le quattro rappresentative si sono date... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Super Karaoke, il gran finale. Un successo di voci e pubblico

Articoli correlati

Sanremo 2026, Carlo Conti svela il super ospite del gran finaleFestival di Sanremo 2026, Andrea Boccelli arriva sabato, per il gran finale sul palco dell’Ariston come super ospite Il sipario sull’edizione 2026...

Super Karaoke, ospiti e quando va in onda il nuovo show di Michelle Hunziker su Canale 5Il grande intrattenimento torna in piazza con Super Karaoke, il nuovo show di Canale 5 guidato da Michelle Hunziker, che riporta in tv uno dei format...

Etats-Unis : les couloirs de la Mort

Altri aggiornamenti su Super Karaoke

Temi più discussi: Canale 5, c’è il Super Karaoke: il cast e gli ospiti della trasmissione condotta da Michelle Hunziker; Michelle Hunziker parte malissimo, il debutto di Super Karaoke salta all'ultimo minuto: perché; Come sarà il Super Karaoke di Michelle Hunziker: quando comincia, città, gli ospiti (da Sal Da Vinci a Tatangelo); Super Karaoke, svelati i primi tre big che faranno scatenare il pubblico: quando va in onda e chi accompagnerà Michelle Hunziker.

Il Karaoke arriva in tv con Michelle Hunziker, diventa Super Karaoke con Sal Da Vinci e gli altriIl Karaoke torna in tv condotto da Michelle Hunziker ma a cantare saranno otto artisti da Sal Da Vinci a Raf, Anna Tatangelo e altri ... ultimenotizieflash.com

Super Karaoke, Michelle Hunziker riporta il programma cult di Fiorello in tv: città, ospiti e quando va in ondaMichelle Hunziker rispolvera il programma storico di Fiorello e lo riporta in tv: ecco quando vedere il Super Karaoke su Canale 5 ... dilei.it

Questo sorriso non è solo mio: è tutta l’energia di una piazza piena che canta con noi Abbiamo dato il via qui a Ferrara a SUPER KARAOKE! Pronti a cantare con noi davanti alla TV - facebook.com facebook

Aggiornamento “Super Karaoke”: la serata del 26 marzo rinviata per maltempo x.com