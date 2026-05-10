Premio Ezio Bosso | al via la seconda edizione

È stata annunciata la seconda edizione del Premio alla Divulgazione Musicale Ezio Bosso, prevista per il 2026. La manifestazione vedrà alla guida del Comitato Scientifico Dominique Meyer, figura riconosciuta a livello internazionale. La prima edizione si era svolta con il coinvolgimento di vari artisti e professionisti del settore, e ora si prepara a ripresentarsi con nuovi obiettivi e collaborazioni. La cerimonia si terrà in una città italiana ancora da definire.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

foto Musacchio, Iannello e Pasqualini MILANO – Con un’eccellenza internazionale come Dominique Meyer alla presidenza del Comitato Scientifico, il Premio alla Divulgazione Musicale Ezio Bosso torna nel 2026 con una seconda edizione ancora più ambiziosa. Il regolamento è stato semplificato: accanto ad associazioni e fondazioni potranno partecipare anche singoli divulgatori, aprendo il concorso a musicisti, intellettuali e operatori culturali impegnati nella diffusione della musica. Dal 1° settembre si apriranno ufficialmente le candidature, offrendo a nuovi protagonisti del settore l’opportunità di entrare in un progetto sempre più centrale nel panorama culturale italiano.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Premio Ezio Bosso: al via la seconda edizione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tre serate di grande musica al Castello Normanno-Svevo di Sannicandro di Bari in occasione del Premio “Ezio Bosso – Una vita per la musica”Dal 13 al 15 maggio 2026, la Sala delle Scuderie del Castello Normanno-Svevo di Sannicandro di Bari ospiterà tre appuntamenti musicali inseriti nella... Musicante Awards – Premio Pino Daniele: al via le iscrizioni per la seconda edizioneIl 19 marzo, nel giorno del compleanno e dell’onomastico di Pino Daniele, si aprono ufficialmente le iscrizioni alla seconda edizione del Musicante... Argomenti più discussi: Dal 13 al 15 maggio il Castello di Sannicandro ospita tre concerti per il Premio Ezio Bosso; Luca Franzetti al Premio Ezio Bosso il 7 maggio: perché le sue Armi di costruzione di massa contano ora; tre serate di grande musica al castello normanno-svevo di sannicandro di bari in occasione del premio ezio bosso – una vita per la musica; La musica come ''arma di costruzione di massa' del violoncellista Luca Franzetti.