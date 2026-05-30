Premiazioni Campionato Tennis giornalisti Successo per un’edizione da record

Il 31esimo Campionato Umbro per Giornalisti si è concluso, con le finali disputate tra i campioni di tennis mondiale, la Davis e la Billie Jean King Cup, che hanno fatto da sfondo all’evento. La manifestazione si è svolta nel contesto di queste grandi competizioni internazionali e ha visto la partecipazione di numerosi giornalisti sportivi. La premiazione ha chiuso ufficialmente l’edizione, definita da molti come record di partecipanti e di risultati.

È andato in archivio, con I due massimi trofei del tennis mondiale, la Davis e la Billie Jean King Cup che hanno fatto da cornice, il 31esimo Campionato Umbro per Giornalisti. Un finale da record, che ha riunito le massime autorità cittadine allo Junior Tennis di Perugia. "I giornalisti che scendono in campo per fare sport e per essere sportivi sono una rarità", ha detto l’Assessore Pierluigi Vossi. "Ma è proprio lo sport – ha aggiunto la Sindaca Vittoria Ferdinandi – che rappresenta oggi il motore di coesione e di comunione delle nostre comunità, medicina di tanti disagi e differenze". Alle premiazioni c’era anche l’assessore Andrea Stafisso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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