Stasera si svolge allo Junior Perugia la finale del 31esimo campionato umbro di tennis dedicato ai giornalisti sportivi dell’Umbria. La competizione comprende anche il 16° Memorial Roberto Mantilacci e il 5° Trofeo Giuseppe Occhioni, eventi che sono in programma da 41 anni. L'appuntamento si tiene in concomitanza con la Coppa Davis, creando un momento di grande attenzione per il mondo del tennis e della stampa sportiva locale.

Gran finale, questa sera allo Junior Perugia per i giornalisti sportivi dell’Umbria che hanno dato vita al 31esimo campionato umbro di tennis, 16° Memorial Roberto Mantilacci, 5° Trofeo Giuseppe Occhioni, nato 41 anni fa. Una serata insieme agli sponsor e alle istituzioni amministrative e sportive per la cena finale e le premiazioni. Sullo sfondo a fare da bellissima e prestigiosissima cornice, i due trofei che l’Italia del tennis ha conquistato nel 2025. Le due nazionali azzurre, femminile e maschile, si sono confermate sul tetto del mondo e hanno riportato a casa la Billie Jean King Cup e la Coppa Davis, che resteranno in bella mostra fino a domani proprio nella sede dello Junior Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Campionato Umbro Tennis giornalisti. Stasera il gran finale allo Junior insieme alla Coppa Davis

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