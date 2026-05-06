Sabato si svolgeranno presso la sede della Lega Navale le premiazioni della quarantesima edizione della regata sulla rotta dei trabaccoli. Quest’anno, la competizione ha registrato un record di partecipanti con 59 imbarcazioni iscritte, tra cui una Pesaro-Pola che resterà nella memoria. La regata, giunta alla sua quarantesima edizione, ha visto una grande affluenza di equipaggi e ha segnato un nuovo record di iscrizioni.

Un’edizione da record la 40esima regata sulla rotta dei trabaccoli, con 59 barche iscritte, che hanno colorato il mare da Pesaro a Pola nel giorno del 1° maggio e poi, insieme agli amici croati, hanno dato lustro sull’altra sponda alla 62ª Pulska regata, altro appuntamento tradizionale in cui - il 3 maggio - si è fatto onore il socio della Lega Navale pesarese Federico Grazzi che al timone di ‘Cuore di Leone’ ha vinto la classe Cruiser (veleggiata). Ha bissato invece il successo nella classe regata lo skipper romagnolo Paolo Terenzi del Circolo Nautico di Cattolica che su ‘Luna per te’ aveva già vinto la Pesaro-Pola attraversando il mare in 12h40’.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vela, sabato le premiazioni della quarantesima edizione nella sede della Lega Navale. E’ una Pesaro-Pola da ricordare: record di imbarcazioni

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