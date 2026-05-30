Il 30 maggio si celebra la preghiera serale dedicata alla Vergine Maria, invitando a un momento di silenzio interiore e di dialogo con Dio e Maria. La preghiera mira a favorire un abbandono fiducioso, aiutando a concludere la giornata con un riposo tranquillo. L’obiettivo è ritrovare la pace nel cuore attraverso un momento di riflessione e serenità prima del sonno.

Il silenzio interiore e il dialogo con Dio e la Vergine Maria per concludere questa giornata: un abbandono fiducioso per ritrovare la pace del cuore. Accostandoci con fiducia alla clemenza del Padre e cercando rifugio sotto il manto protettivo della Santa Madre di Dio, possiamo purificare il cuore attraverso il perdono. Invochiamo insieme la luce divina anche per i momenti di sofferenza, pronti ad abbandonarci nelle mani del Signore per ricevere il dono di una notte serena e risvegliarci ritemprati in una nuova alba di grazia. O Maria, tienici per mano e donaci una notte serena e un riposo tranquillo. Amen. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 30 maggio: con la Vergine Maria per un riposo tranquillo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Le Preghiere della Sera di oggi 08 Maggio 2026 - Festa della Vergine Maria di Pompei

Notizie e thread social correlati

Preghiera della sera, 5 maggio: per un riposo sereno e la protezione degli AngeliIn questa sera del 5 maggio, si invita a pregare per un riposo sereno, affidando al Signore le fatiche e le speranze del giorno.

Preghiera della sera 15 maggio: la supplica al Sacro Cuore per un riposo serenoAl calar della sera del 15 maggio, si svolge una preghiera rivolta al Sacro Cuore.

Argomenti più discussi: Loreto prega con il Papa: i grandi del mondo diventino strumenti di pace; Medjugorje recita il Rosario con il Papa: La vera pace viene solo da Dio; Il Papa il 30 maggio reciterà in Vaticano un rosario per la pace; Le FMA di Shillong celebrano la 60ª GMCS.

Sto lottando nella mia vita di preghiera e avrei davvero bisogno di qualche consiglio su come avvicinarmi di più a Dio reddit

23/5/26. Foglietto parrocchiale del 24/5/26 della CCS di Cavarzere centro (S. Mauro e S. Giuseppe con le altre parrocchie) x.com

Preghiera della sera 27 maggio: affidiamo la notte al Custode della ProvvidenzaConcludi la giornata con la preghiera della sera per affidare la notte a San Giuseppe, ritrovare la pace del cuore e proteggere i tuoi cari. lalucedimaria.it