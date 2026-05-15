Preghiera della sera 15 maggio | la supplica al Sacro Cuore per un riposo sereno

Da lalucedimaria.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al calar della sera del 15 maggio, si svolge una preghiera rivolta al Sacro Cuore. La supplica mira a chiedere sollievo dalle ansie quotidiane, invocando la protezione della Croce. La preghiera si conclude con un appello alla pace interiore, affidando il riposo notturno all’intercessione del Cuore di Cristo. La cerimonia si svolge in silenzio, con i fedeli raccolti in preghiera davanti a un’immagine sacra.

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Al termine di questo 15 maggio, sostiamo davanti al Signore. Una preghiera per sciogliere le ansie, invocare la protezione della Croce e ritrovare la pace nel Cuore di Cristo. Il calare del sole ci invita a un silenzio interiore necessario: non è solo la fine delle attività, ma il tempo in cui il cuore si mette in ascolto della voce del Padre. In questa preghiera della sera di oggi, 15 maggio, chiediamo il dono della pace vera, l’unica capace di guarire le ferite del giorno e restituirci a noi stessi. Invochiamo con fiducia la protezione della Santa Croce, scudo potente contro ogni turbamento, per accogliere un sonno ristoratore sotto lo sguardo della Misericordia. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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Preghiera della sera - 25 gennaio 2026

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