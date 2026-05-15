Al calar della sera del 15 maggio, si svolge una preghiera rivolta al Sacro Cuore. La supplica mira a chiedere sollievo dalle ansie quotidiane, invocando la protezione della Croce. La preghiera si conclude con un appello alla pace interiore, affidando il riposo notturno all’intercessione del Cuore di Cristo. La cerimonia si svolge in silenzio, con i fedeli raccolti in preghiera davanti a un’immagine sacra.

Al termine di questo 15 maggio, sostiamo davanti al Signore. Una preghiera per sciogliere le ansie, invocare la protezione della Croce e ritrovare la pace nel Cuore di Cristo. Il calare del sole ci invita a un silenzio interiore necessario: non è solo la fine delle attività, ma il tempo in cui il cuore si mette in ascolto della voce del Padre. In questa preghiera della sera di oggi, 15 maggio, chiediamo il dono della pace vera, l’unica capace di guarire le ferite del giorno e restituirci a noi stessi. Invochiamo con fiducia la protezione della Santa Croce, scudo potente contro ogni turbamento, per accogliere un sonno ristoratore sotto lo sguardo della Misericordia. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 15 maggio: la supplica al Sacro Cuore per un riposo sereno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Preghiera della sera - 25 gennaio 2026

Sullo stesso argomento

Preghiera della sera, 5 maggio: per un riposo sereno e la protezione degli AngeliMentre il sole tramonta, raccogliamoci in preghiera per affidare al Signore fatiche e speranze, invocando la protezione degli Angeli sulla nostra...

Preghiera della sera 3 maggio: invocazione alla Santissima Trinità per un riposo serenoIn questa serata che volge al termine, eleviamo il nostro cuore alla Trinità per affidare il riposo e la vita al Padre Eterno, chiedendo fede e...

Che metodo usate per completare i vostri Adhkar del mattino e della sera ogni singolo giorno? reddit

9/5/26. Foglietto domenicale del 10/5/26 della CCS (Comunità cristiana sinodale) di Cavarzere Centro che comprende le parrocchie di S.Mauro-Ca' Briani-Passetto e S.Giuseppe-Rottanova-Foresto x.com

Preghiera della sera 10 maggio: nel segno della Santissima TrinitàConcludi con la preghiera della sera. Un atto di abbandono totale alla volontà del Padre e l'invocazione di Sant'Agostino alla Trinità. lalucedimaria.it