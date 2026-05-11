Precipita per 300 metri davanti all'amico sulle Alpi Apuane | muore l'escursionista Silvia Fanucchi

Sabato un'escursionista di 46 anni ha perso la vita nelle Alpi Apuane, precipitando per circa 300 metri mentre percorreva la Cresta Gialunga. La donna si trovava in compagnia di un amico quando è scivolata su una cengia erbosa, cadendo nel vuoto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo la donna è deceduta a causa delle ferite riportate.

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