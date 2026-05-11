Precipita per 300 metri davanti all'amico sulle Alpi Apuane | muore l'escursionista Silvia Fanucchi
Sabato un'escursionista di 46 anni ha perso la vita nelle Alpi Apuane, precipitando per circa 300 metri mentre percorreva la Cresta Gialunga. La donna si trovava in compagnia di un amico quando è scivolata su una cengia erbosa, cadendo nel vuoto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo la donna è deceduta a causa delle ferite riportate.
Silvia Fanucchi, 46 anni, è morta sabato mentre stava percorrendo la Cresta Gialunga, sulle Alpi Apuane: la donna è scivolata su una cengia erbosa davanti a un amico e ha fatto un volo di 300 metri. Inutili i soccorsi.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Lucca, Alpi Apuane. Silvia Fanucchi, 46 anni, dipendente del Comune di Lucca e alpinista esperta, è morta sabato pomeriggio dopo una caduta di circa 300 metri sulla Pania Secca, sotto gli occhi del compagno. La donna stava affrontando la Cresta Gialunga - facebook.com facebook