Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord ha completato il collaudo degli interventi di ripristino delle sponde nel Comune di Filattiera, in località Volpino. Gli interventi sono stati avviati a seguito dei danni causati dall’ondata di maltempo mesi fa, che aveva compromesso due tratti della sponda destra del corso d’acqua. La conclusione delle verifiche segna la fine dei lavori di ricostruzione.

Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord ha concluso il collaudo degli interventi in località Volpino, nel Comune di Filattiera, chiudendo un percorso avviato dopo i danni provocati mesi fa dall’ondata di maltempo che aveva compromesso due tratti della sponda destra del corso d’acqua. Il lavoro tecnico, sviluppato dal sopralluogo alla progettazione fino alla ricostruzione delle opere, ha ripristinato due criticità che si erano manifestate in quei giorni. L’evento meteorologico aveva generato due cedimenti: a monte della SS62 della Cisa l’erosione aveva danneggiato la difesa spondale, causando la fuoriuscita delle acque dall’alveo; a valle, il ribaltamento della struttura di contenimento aveva determinato l’abbandono dell’alveo naturale e l’allagamento delle proprietà limitrofe. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pratello, ricostruite le sponde dopo i danni del maltempo

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