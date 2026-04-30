Riaperto il ponte Raimondi tra Vasto e Pollutri dopo i danni del maltempo

Oggi è stato riaperto il ponte Raimondi sulla strada provinciale 168, che collega Vasto e Pollutri. La struttura, che attraversa il fiume Sinello, era stata chiusa al traffico dal 2 aprile a causa dei danni causati dal maltempo che si è verificato all'inizio del mese. La riapertura consente il transito tra i due comuni, dopo circa un mese di chiusura.

Riaperto oggi il ponte Raimondi sulla strada provinciale 168, tra Vasto e Pollutri. La struttura, che attraversa il fiume Sinello nei Comuni di Vasto e Pollutri, era chiusa al transito dal 2 aprile a causa dei danni provocati dal maltempo di inizio mese.Al momento è possibile transitare sul ponte.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Riaperto dopo le verifiche il ponte del MareÈ stato riaperto, nella mattinata di sabato 14 febbraio, il ponte del mare, chiuso a pedoni e biciclette dopo il danneggiamento della parte... Il ponte crollato in Molise Maltempo e danniAnche la Puglia, che di danni ne ha già per sé, patisce in maniera indiretta la situazione di allerta rossa in Molise.