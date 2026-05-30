Powervolley e Numia Vero Volley hanno annunciato la conferma di Otsuka e Bosio per la prossima stagione. Entrambi i giocatori rimangono nelle rispettive squadre, rafforzando la continuità del roster. La notizia riguarda sia l'Allianz Milano che la Numia Vero Volley, che continueranno a contare sui medesimi atleti. La conferma è ufficiale e riguarda le formazioni maschili.

Arrivano due conferme importanti per la prossima stagione, sia in casa Allianz Milano che nella Numia Vero Volley. Per la compagine maschile, nel reparto schiacciatori, ci sarà ancora Tatsunori Otsuka. Il nipponico è alla terza annata in maglia meneghina: "Milano per me è casa. Qui sento il calore dei tifosi ogni volta che entriamo in campo. Amo questa città e l’energia che mi dà ogni giorno. Molte cose sono cambiate in Allianz e questo porterà nuove dinamiche. Credo che nascerà una nuova chimica di squadra, diversa, ma sicuramente molto forte". Al femminile, sempre a Milano, il consorzio Vero Volley riparte dalla regia di Francesca Bosio (nella foto). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Powervolley e Numia nel segno della continuità. Otsuka e Bosio confermati a Milano

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