Fabrizio Fabbri ad Ansaldo Energia nel segno della continuità

L'assemblea dei soci di Ansaldo Energia ha approvato il nuovo consiglio d'amministrazione, confermando Fabrizio Fabbri come amministratore delegato e nominando Carlo Alberto Giusti come presidente. La decisione riguarda la continuità della gestione aziendale, con il consiglio che ha ufficializzato le nomine durante la riunione. La comunicazione ufficiale è stata diffusa attraverso i canali aziendali e il sito istituzionale.

Ansaldo Energia conferma di Fabrizio Fabbri nel ruolo di amministratore delegato e la nomina di Carlo Alberto Giusti come presidente, a seguito dell’assemblea dei soci che ha definito il nuovo consiglio d’amministrazione. Ecco la composizione del Cda: Carlo Alberto Giusti, presidente. Fabrizio Fabbri, amministratore delegato. Alessia Masitto, vicepresidente. Alessandra Firrito, consigliere. Ernesto Lavatelli, consigliere. Rinaldo Marinoni, consigliere. Catia Tomasetti, consigliere. Angela De Angelis, consigliere. Carlo Martelli de Thomatis, consigliere. L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: "Scegliamo Carnevali nel segno della continuità" Il Circolo Nautico raddoppia. Nomine nel segno della continuitàL’assemblea annuale del Circolo Nautico Volano, che ha la sede principale presso la Darsena di Codigoro, ha visto la riconferma di tutto il... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ansaldo Energia investirà 30 milioni nel progetto di reindustrializzazione di Gioia del Colle; Ansaldo Energia: Giusti presidente, Fabbri confermato a guida operativa; Ansaldo Energia: Giusti verso la presidenza e Fabbri confermato ad; Guerra, Ansaldo Energia: Nucleare? Peccato che servano le crisi per accelerarne il ritorno. L’ex corridore Fabrizio Fabbri diventa sponsor del ciclismo dei giovaniNon è da tutti essere presente nella stessa stagione con il marchio della propria azienda in tre società ciclistiche, ma quando la passione per lo sport del pedale è tanta può succedere. Domandarlo a ... lanazione.it Fabrizio Fabbri alla guida della UGL Salute Lazio: Con i lavoratori, per la giustizia socialeLa UGL Salute Lazio ha il suo nuovo segretario regionale. È Fabrizio Fabbri, 60 anni, già nel consiglio nazionale e responsabile da anni dell’ufficio stampa della Federazione. Esperto di comunicazione ... iltempo.it Fabrizio Fabbri - facebook.com facebook