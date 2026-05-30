Il Sebino, nel Bresciano, è stato scelto come location per una produzione di Netflix e Wildside. La zona è stata allestita come un set a cielo aperto, con scene che riproducono la Costiera Amalfitana e il mare Tirreno. La trasformazione ha coinvolto vari punti del lago, con l’obiettivo di ricreare un’atmosfera marittima. La ripresa ha richiesto interventi di allestimento e di modifica dell’ambiente naturale. La produzione si è concentrata principalmente su paesaggi e scorci del lago.

Iseo (Brescia) – Il Sebino si trasforma nella Costiera Amalfitana e l’acqua dolce diventa il Tirreno. Sono entrate nel vivo le riprese di Positano, la nuova e blindatissima produzione targata Netflix e Wildside. Grazie a un suggestivo “trucco cinematografico”, le sponde del lago faranno da controfigura alle celebri sponde campane. Il bresciano e il bergamasco sono stati scelti dalla produzione per la bellezza dei borghi, i panorami mozzafiato e la conformazione delle strade costiere. Dopo alcune scene a Tavernola Bergamasca, nei giorni scorsi le riprese si sono spostate sulle sponde bresciane. Per l’occasione, il centro storico di Iseo è stato letteralmente rivoluzionato e “agghindato” per tre giorni con luminarie tipiche del Sud Italia, giostre e bancarelle d’altri tempi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Positano d’acqua dolce, Netflix e Wildside trasformano il Sebino in un set a cielo aperto

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