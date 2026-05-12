Torna Chiavari in Fiore | le vie del centro storico si trasformano in un giardino a cielo aperto
Sabato 16 e domenica 17 maggio si svolgerà una nuova edizione di “Chiavari in Fiore”, manifestazione florovivaistica organizzata dal Centro integrato di via CIVediamo in centro a Chiavari. Durante l’evento, le strade del centro storico saranno decorate con piante e fiori, trasformandosi in un giardino a cielo aperto. La manifestazione vede la partecipazione di diversi espositori che presenteranno composizioni floreali e piante di vario genere.
Sabato 16 e domenica 17 maggio arriva una nuova edizione di “Chiavari in Fiore”, storica manifestazione florovivaistica organizzata dal Centro integrato di via CIVediamo in centro a Chiavari.Per due giorni, le vie del centro storico si trasformeranno in un giardino a cielo aperto, offrendo agli.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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