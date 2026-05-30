Porto Cesareo | apericena con vinili voce e sax in Piazza Nazario Sauro

Notizia in breve

In Piazza Nazario Sauro si svolge un apericena con musica dal vivo, accompagnata da vinili, voce e sax. La serata prevede l’ascolto di dischi in vinile, con un’atmosfera diversa rispetto ai dj set digitali. Due musicisti sono presenti: uno cantante e uno saxofonista, che si alternano durante l’evento. L’evento si svolge nel centro del porto, con tavoli all’aperto e musica dal vivo.