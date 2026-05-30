Porto Cesareo | apericena con vinili voce e sax in Piazza Nazario Sauro
In Piazza Nazario Sauro si svolge un apericena con musica dal vivo, accompagnata da vinili, voce e sax. La serata prevede l’ascolto di dischi in vinile, con un’atmosfera diversa rispetto ai dj set digitali. Due musicisti sono presenti: uno cantante e uno saxofonista, che si alternano durante l’evento. L’evento si svolge nel centro del porto, con tavoli all’aperto e musica dal vivo.
? Domande chiave Cosa rende speciale l'ascolto dei vinili rispetto ai dj set digitali?. Chi sono i musicisti che animeranno la serata in Piazza Nazario Sauro?. Come cambierà il ritmo della movida locale grazie a questo nuovo appuntamento?. Perché questa proposta punta a trasformare l'aperitivo in un momento culturale?.? In Breve Evento inizia domenica 1 giugno alle ore 19:30 presso la location Lumia.. Performance musicali con Andrea Cirfeta e il sassofonista Antonio Blunote.. Programma prevede set con vinili, chitarra, voce e musica lounge.. Iniziativa mira a consolidare l'offerta ricreativa estiva in Piazza Nazario Sauro.. Domenica 1 giugno, a partire dalle ore 19:30, la piazza di Piazza Nazario Sauro a Porto Cesareo ospiterà l’evento Apericena in Musica presso la location Lumia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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