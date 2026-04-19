Nella zona di via Nazario Sauro, due minori sono stati trovati in possesso di pistole replica prive del tappo rosso. La Questura di Napoli ha effettuato controlli straordinari per contrastare la detenzione non autorizzata di armi. Le operazioni di polizia mirano a prevenire eventuali rischi legati alla presenza di armi non regolari sul territorio. Nessuna altra informazione sulle persone coinvolte è stata resa nota.

Tempo di lettura: < 1 minuto Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi. Nella tarda mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato un 15enne e segnalato all’Autorità Giudiziaria un altro minorenne per porto di armi od oggetti atti ad offendere. In particolare, gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Nazario Sauro per la presenza di un giovane armato di pistola. Giunti prontamente sul posto, i poliziotti, con il supporto della Polizia Locale, hanno individuato il predetto insieme ad un altro ragazzo e li hanno bloccati, rinvenendo, sotto gli scogli dove erano seduti, due pistole replica prive del tappo rosso.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Via Nazario Sauro: due minori sorpresi con pistole replica prive del tappo rosso

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