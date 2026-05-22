Piazza Nazario Sauro avviato il primo intervento di pulizia della villetta

E' iniziato oggi il primo intervento di pulizia e decoro presso la villetta di piazza Nazario Sauro, affidata dal Comune di Palermo alle associazioni “La Sicilia per i siciliani Aps” e "Uniti per un futuro migliore Aps". I volontari delle due realtà associative hanno effettuato le prime. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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