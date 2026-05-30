La portineria dell'ospedale Santo Stefano potrebbe essere affidata a un'azienda esterna. La decisione è stata presa da una direzione interna, che ha avviato le procedure di gara per l’affidamento del servizio. Attualmente, il personale interno della portineria rischia di essere sostituito da operatori esterni. La scelta riguarda l’intera gestione del servizio, che comprende accoglienza, ricevimento e supporto ai visitatori. La procedura di gara è in fase di definizione e non sono ancora stati comunicati i dettagli dell’appalto.

A rischio esternalizzazione il lavoro della portineria dell’ospedale Santo Stefano. Una direzione verso la quale intenderebbe andare l’Asl Toscana centro a stretto giro di tempo: il passaggio di mano dovrebbe avvenire il primo settembre, in contemporanea al nosocomio di Prato e a quello di Pistoia. Una volontà trapelata di recente e che ha ha già messo in allarme sia i lavoratori interessati sia la Uil Funzione pubblica, che puntano il dito contro la tendenza verso una sanità "sempre meno pubblica" con la dimissione di un servizio importante come quello del portierato, presente con i suoi operatori giorno e notte. "La Uil-Fp venuta a... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Portineria ospedale. Il rischio concreto è l’esternalizzazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Donazione per l’ospedale: "Contributo concreto"Una nuova donazione è stata effettuata per l’ospedale comprensoriale di Gubbio-Gualdo Tadino.

Caro energia, Cna Calabria lancia l’allarme: "Il rischio recessione è concreto"Il settore energetico è al centro di nuove preoccupazioni, con la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa in...

Si parla di: Portineria ospedale. Il rischio concreto è l’esternalizzazione; Lavoratori senza stipendio e sicurezza a rischio.

Vigilanza e portineria in ospedale, Filcams: Violate norme, non si escluda revoca appaltoIl sindacato, a firma del segretario Nuccio Corallo, ha inviato una dura nota di contestazione ai vertici dell'Azienda Sanitaria, all'Ispettorato del Lavoro e allo Spresal ... quotidianodigela.it