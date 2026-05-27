Donazione per l’ospedale | Contributo concreto
Una nuova donazione è stata effettuata per l’ospedale comprensoriale di Gubbio-Gualdo Tadino. Il contributo è stato consegnato da un ente privato e si aggiunge ad altri aiuti già ricevuti. La somma donata sarà destinata all’acquisto di attrezzature mediche e al miglioramento dei servizi sanitari. La donazione è stata ufficialmente consegnata durante una cerimonia, senza ulteriori dettagli sulle modalità di utilizzo.
GUBBIO - Nuova donazione per l’ ospedale comprensoriale di Gubbio-Gualdo Tadino. Grazie alle associazioni Ade odv (Associazione diabetici eugubini) e Correre a Perdifiato, il Centro Diabetologico del nosocomio di Branca potrà contare anche su un bioimpedenziometro, strumento di fondamentale importanza per il supporto clinico e nutrizionale dei pazienti. Il nuovo dispositivo consentirà di migliorare la valutazione della composizione corporea nelle persone con diabete e nei pazienti affetti da fibrosi cistica, offrendo un supporto concreto all’attività sanitaria e permettendo ai medici del Centro di personalizzare in modo ancora più accurato i percorsi alimentari e nutrizionali dedicati ai pazienti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Quando una donazione diventa cura: il nuovo pronto soccorso di Tanguieta
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