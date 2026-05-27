Donazione per l’ospedale | Contributo concreto

Notizia in breve

Una nuova donazione è stata effettuata per l’ospedale comprensoriale di Gubbio-Gualdo Tadino. Il contributo è stato consegnato da un ente privato e si aggiunge ad altri aiuti già ricevuti. La somma donata sarà destinata all’acquisto di attrezzature mediche e al miglioramento dei servizi sanitari. La donazione è stata ufficialmente consegnata durante una cerimonia, senza ulteriori dettagli sulle modalità di utilizzo.