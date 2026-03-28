Caro energia Cna Calabria lancia l’allarme | Il rischio recessione è concreto

Il settore energetico è al centro di nuove preoccupazioni, con la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa in Calabria che ha diffuso un comunicato in cui si segnala il rischio di una recessione. La questione riguarda l'aumento dei costi dell’energia, che potrebbe influire negativamente su imprese, famiglie e sul sistema produttivo locale.

Il presidente Cugliari chiede un confronto urgente tra le Regioni per portare al Governo una posizione unitaria sull’emergenza energetica Il caro energia torna al centro del dibattito economico e istituzionale, con crescenti preoccupazioni per gli effetti su imprese, famiglie e sistema produttivo. In questo scenario, Cna Calabria lancia un appello alle istituzioni affinché si apra rapidamente un confronto nazionale capace di definire misure condivise e strutturali. “In una fase storica in cui gli equilibri internazionali incidono direttamente sull’economia reale, il tema dell’energia torna a essere centrale per il futuro delle imprese e delle famiglie italiane. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Caro energia, Cna Calabria lancia l’allarme: "Il rischio recessione è concreto" Articoli correlati Caro energia, l’allarme di CNA Salerno: “A rischio il tessuto di micro e piccole imprese”Tempo di lettura: 3 minutiIl grido d’allarme lanciato a livello nazionale dalla CNA trova un’eco profonda e preoccupata nel territorio salernitano. Caro energia, l’allarme di CNA Salerno: “A rischio il tessuto di micro e piccole imprese della provincia"L'allarme lanciato a livello nazionale dalla CNA arriva fino al territorio salernitano. Approfondimenti e contenuti su Cna Calabria Temi più discussi: Caro Energia, CNA Calabria: Occhiuto faccia convocare la Conferenza della Regioni; Caro Energia, CNA Calabria: Occhiuto faccia convocare la Conferenza della Regioni; Cinquefrondi, Consiglio comunale tra bilancio di fine mandato, innovazione e solidarietà al popolo cubano; Catanzaro, la Galleria Mancuso ospiterà Oltre il Silenzio, iniziativa di animazione urbana. Caro Energia, CNA Calabria: Occhiuto faccia convocare la Conferenza della RegioniConvocare subito la Conferenza delle Regioni e presentare una strategia d’uscita al governo. A chiederlo rivolgendosi al presidente Occhiuto è il presidente CNA Calabria Giovanni Cugliari allarmato da ... catanzaroinforma.it Caro energia, CNA ad Occhiuto: «faccia convocare la Conferenza delle Regioni o si rischia la crisi»L’appello del CNA al presidente Occhiuto per convocare la Conferenza delle Regioni. servono strategie comuni per evitare rincari, calo dei consumi e recessione ... quicosenza.it Caro Energia, CNA Calabria: “Occhiuto faccia convocare la Conferenza della Regioni” x.com "Convocare subito la Conferenza delle Regioni e presentare una strategia d’uscita al governo". A chiederlo rivolgendosi al presidente Occhiuto è il presidente CNA Calabria Giovanni Cugliari - facebook.com facebook