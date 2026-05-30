I lavoratori portuali di Napoli e Salerno sono stati licenziati dalle società portuali coinvolte. Le aziende sono accusate di aver violato la Costituzione, secondo i Cobas, che si schierano con i lavoratori. Orsa Porti ha espresso sostegno ai licenziati, criticando le decisioni delle società. Le cause dei licenziamenti non sono state ancora rese note, ma le accuse di illegalità sono state pubblicamente avanzate. La situazione coinvolge anche le modalità di licenziamento e il rispetto delle norme costituzionali.

? Punti chiave Chi sono i lavoratori colpiti dai licenziamenti a Napoli e Salerno?. Perché le società portuali sono accusate di violare la Costituzione?. Come influisce il caso di Domenico Macrì sulle nuove proteste?. Quali sono le richieste specifiche per riassumere i dipendenti licenziati?.? In Breve Richiesta immediata riassunzione per i lavoratori licenziati nei porti di Napoli e Salerno.. Domenico Macrì cita il precedente storico delle lotte sindacali nel porto di Tauro.. Orsa Porti denuncia discriminazioni sindacali e criticità su salari e sicurezza nei porti.. Proposta di fronte unito tra sigle per contrastare l'egemonia delle società gestrici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Porti, Orsa Porti si schiera con i Sì Cobas contro i licenziamenti

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