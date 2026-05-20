Licenziamenti Alexander Mcqueen protesta in piazza e incontro con Cirio | si schiera anche la Regione

Circa un centinaio di persone si sono radunate in piazza per protestare contro i recenti licenziamenti presso Alexander Mcqueen. La manifestazione ha portato all'incontro con il sindaco locale e il presidente della regione Piemonte. Durante la manifestazione, sono stati esposti cartelli e slogan relativi alla situazione occupazionale. La Regione Piemonte si è successivamente schierata, partecipando all'incontro con le altre autorità presenti. La protesta è durata diverse ore e si è conclusa con un breve confronto tra manifestanti e rappresentanti istituzionali.

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Un centinaio di persone in piazza e l'incontro con il sindaco Alessandro Canelli e il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio. Si è tenuto questa mattina, mercoledì 20 maggio, il corteo di protesta organizzato dai dipendenti di Alexander Mcqueen contro i 54 licenziamenti in blocco. 🔗 Leggi su Novaratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sciopero Kering, 1000 in piazza a Scandicci contro i licenziamenti Alexander McQueen Sullo stesso argomento Licenziamenti di Alexander Mcqueen: la crisi arriva in Comune e la città si mobilitaIl caso dei 38 licenziamenti novaresi di Alexander Mcqueen arriva in Comune e i gruppi consiliari all'unanimità rispondono "presente". Alexander McQueen, annunciati 54 licenziamenti nel gruppo KeringFirenze, 13 marzo 2026 – Annunciati 54 licenziamenti alla Alexander McQueen, lo fanno sapere le sigle sindacali Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Ui... Kering, circa 2mila persone in piazza a Scandicci contro i licenziamenti in Alexander McQueenCirca 2mila persone hanno partecipato oggi,mercoledì 20 maggio, a Scandicci alla manifestazione indetta da Filctem-Cgil, Femca Cisl e Uiltec dopo l’annuncio dei licenziamenti nel marchio Alexander McQ ... 055firenze.it Sciopero Kering, 1.000 in piazza a Scandicci contro licenziamenti Alexander McQueenUn migliaio di manifestanti ha partecipato oggi a Scandicci (Firenze) all'iniziativa di protesta indetta da Filctem-Cgil, Femca Cisl e Uiltec per chiedere il ritiro dei licenziamenti annunciati dal ma ... ansa.it