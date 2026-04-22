Nella notte a Catanzaro si è verificato un grave episodio che ha coinvolto una donna di 46 anni e i suoi figli. La donna si è lanciata dal balcone dell’abitazione insieme ai due bambini. La donna è deceduta sul colpo, mentre la figlia è stata trovata in condizioni gravissime. La figlia è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Dramma nella notte a Catanzaro, dove una donna, Anna Democrito, di 46 anni si è lanciata dal balcone della propria abitazione insieme ai figli. Il bilancio è gravissimo: la donna e due bimbi, uno di 4 mesi e uno di 4 anni, sono morti sul colpo, mentre un’altra figlia è ricoverata in condizioni critiche. La tragedia in via Zanotti Bianco Il fatto è avvenuto in via Zanotti Bianco, zona centrale del capoluogo calabrese. Secondo le prime ricostruzioni, la donna – infermiera presso la RSA anziani “Monsignor Apa” di Catanzaro – si sarebbe gettata dal terzo piano dello stabile portando con sé i figli. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia di Stato, i sanitari del 118 e il personale della Medicina legale.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Anna Democrito, chi era la donna che si è lanciata dal balcone con i figli: morti lei e i due bimbi, gravissima la figlia

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