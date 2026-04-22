Una donna è deceduta a Catanzaro dopo essersi lanciata dal balcone con i suoi tre figli. Secondo quanto riferito, la donna aveva in mano un rosario e aveva svegliato e preparato i figli prima di compiere il gesto. La scena si è svolta mentre il marito era in casa, senza che si conosca ancora il motivo che ha portato alla tragedia. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Anna Democrito ha svegliato i suoi tre figli, li ha preparati, li ha presi in braccio, ha spalancato la finestra e li ha buttati giù, poi si è lanciata dal balcone Si chiama Anna Democrito la donna che si è suicidata a Catanzaro lanciandosi dal balcone con i tre figli. Il suo gesto, fatto con.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Anna Democrito, chi era la donna che si è lanciata dal balcone con i tre figli a Catanzaro con in mano un rosario, il marito era in casa

Catanzaro, chi era la donna che si è lanciata dal balcone con i tre figli: morti lei e due bimbi

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