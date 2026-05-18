Meteo temporali e neve al Nord | lunedì torna il clima mite

Nella settimana in corso, il Nord Italia ha registrato temporali e nevicate, mentre le temperature si sono mantenute fresche. Per lunedì, è previsto un miglioramento con il ritorno di condizioni più miti. Tra circa dieci giorni, le previsioni indicano un aumento delle temperature in Pianura Padana. Inoltre, gli esperti segnalano un'ipotesi di arrivo di un anticiclone di origine africana intorno alla fine di maggio. Le variazioni climatiche continueranno a coinvolgere diverse zone del Paese.

? Punti chiave Come cambieranno le temperature tra dieci giorni in Pianura Padana?. Quando arriverà l'anticiclone africano previsto per fine maggio?. Perché il maltempo colpirà nuovamente il Centro-Settentrione tra il 19 e il 20?. Dove si concentreranno i temporali più intensi nelle prossime ore?.? In Breve Nuova perturbazione temporalesca tra il 19 e il 20 maggio su Centro-Settentrione.. Temperature in Pianura Padana supereranno i 25°C tra il 22 e il 24 maggio.. Anticiclone nordafricano porterà picchi oltre i 30°C tra il 25 e il 30 maggio.. Neve prevista sopra i 1200 metri con temperature a 10°C a Milano e Torino.. Lunedì 18 maggio 2026, un miglioramento graduale delle condizioni meteo interesserà l’Italia partendo dai quadranti occidentali, mentre la perturbazione atlantica si sposterà progressivamente verso i Balcani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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METEO – Forti Piogge e Neve al Nord | Previsioni Fino al 25 Gennaio

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