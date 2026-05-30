Per il ponte del 2 giugno si prevedono aumenti nel traffico, con particolare intensità nelle ore di partenza e rientro. Le autostrade e le principali arterie sono attese più congestionate rispetto a un normale weekend, soprattutto nelle zone di accesso alle località turistiche e alle località balneari. Sono previsti bollini e restrizioni in alcune regioni, con possibili impatti sulla circolazione. Le autorità raccomandano di pianificare gli spostamenti con anticipo per evitare code e ritardi.

Si avvicina la data del 2 giugno, ossia il giorno in cui si festeggerà la Festa della Repubblica. Quest'anno gli italiani avranno a disposizione un lungo ponte di quattro giorni, dato che il 30 e il 31 maggio cadono nel fine settimana, mentre i primi giorni di giugno occupano l'inizio della nuova settimana. Sono in molti quelli che hanno deciso di mettersi in viaggio e approfittare del bel tempo. Ciò, tuttavia, comporterà un massiccio uso delle strade, tanto che l'Anas, ente preposto alla gestione di strade e autostrade, prevede 45 milioni di spostamenti. L'intenzione è ovviamente quella di garantire il miglior transito possibile e ridurre al minimo il disagio, ma un po' di rallentamenti sono comunque da tenere in conto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ponte del 2 giugno, ecco le previsioni del traffico: quali sono i bollini del weekend

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Détroit d'Ormuz : la traversée du cargo géant Merete Maersk

Notizie e thread social correlati

Previsioni del traffico per il ponte del 2 giugno 2026: tutti i bollini del weekendPer il ponte del 2 giugno 2026, si prevedono code e rallentamenti lungo le autostrade e le strade principali.

Previsioni traffico ponte del 1° maggio 2026: tutti i bollini del weekendPer il ponte del 1° maggio 2026 sono state diffuse le previsioni sul traffico sulle principali strade italiane.

Temi più discussi: Per il ponte del 2 giugno oltre 14 milioni in viaggio, il 93% resta in Italia; Ponte 2 giugno 2026, dove andare? Ecco le mete più cercate dagli italiani. CLASSIFICA; Ponte del 2 giugno 2026: mete last minute tra natura, mare e città d’arte; Ponte del 2 giugno: previsioni traffico con tre bollini rossi, incognita Brennero | Quattroruote.it.

Per il ponte del 2 giugno 45 milioni di veicoli sulle strade in direzione dei luoghi di vacanza x.com

Ponte del 2 giugno reddit

Ponte del 2 giugno: traffico e tre bollini rossi, incognita BrenneroViabilità Italia, il centro di coordinamento presieduto dalla Polizia Stradale, prevede traffico molto intenso già dalla mattinata di oggi, con ulteriore aumento nelle ore pomeridiane che porterà il b ... quattroruote.it

Traffico Ponte del 2 giugno su strade e autostrade, le previsioni di AnasDurante il weekend lungo sarà aumentata e garantita la sorveglianza del personale: la presenza su strada di Anas sarà di 2.500 risorse in turnazione, personale tecnico e di esercizio, e più 200 unità ... tg24.sky.it