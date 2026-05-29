Per il ponte del 2 giugno 2026, si prevedono code e rallentamenti lungo le autostrade e le strade principali. Le stime indicano un aumento del traffico in direzione delle località di villeggiatura e delle grandi città, con picchi di congestione nelle ore centrali della giornata. Si segnalano possibili chiusure o restringimenti di corsia in alcune tratte, soprattutto nelle zone di accesso alle aree turistiche e alle stazioni di servizio. La circolazione sarà più intensa rispetto a un normale fine settimana.

L'ultimo fine settimana di maggio coincide in questo 2026 con il lungo ponte per la giornata della Festa della Repubblica, che sarà martedì 2 giugno. Si tratta anche della prima vera prova, su strade e autostrade, che anticipa il grande esodo della stagione estiva. Nel prossimo weekend saranno tanti gli italiani che si metteranno in viaggio per godersi qualche giorno di vacanza al mare, in montagna o per visitare qualche città. Tanto che Anas (la società che gestisce la rete di strade e autostrade a livello nazionale) prevede che fino a martedì 2 giugno ci saranno circa 45 milioni di spostamenti sulle direttrici italiane principali, per tratti sia di breve che di lunga percorrenza con priorità per le varie località di mare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Previsioni del traffico per il ponte del 2 giugno 2026: tutti i bollini del weekend

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Bridge rehab project to impact traffic on 30th Street

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